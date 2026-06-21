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Политика

В Ирландии начали выселять украинских беженцев

В ирландском городе Корк начали выселять украинских беженцев из гостиницы
Liam Quaide TD

В ирландском городе Корк местные власти начали выселять украинских беженцев из гостиницы, где они жили с 2022 года. Об этом сообщает Irish Mirror.

По данным портала, в Миддлтоне, пригороде Корка, в отеле Trabolgan Holiday Centre с 2022 года проживало множество украинских беженцев. Теперь правительство дало указание жителям готовиться к выселению «в ближайшие недели» В защиту украинцев выступил депутат от социал-демократов Лиам Куэйд. По его словам, после этого ему начали отправлять оскорбительные сообщения в соцсетях и называть «предателем». Однако депутат заявил, что продолжит защищать беженцев.

«Эта враждебность не помешает мне выполнять свою работу. Напротив, она еще больше укрепляет мою решимость поддерживать жителей», — сказал Куэйд.

В апреле издание The Times писало, что власти Ирландии рассматривают возможность депортации 16 тысяч украинских беженцев. Правительство намерено в течение года расторгнуть контракты на их размещение и запустить политику возвращения домой, преимущественно касающуюся мужчин призывного возраста. Власти предлагают беженцам финансовую компенсацию за добровольное возвращение на Украину: €2,5 тысячи на человека или до €10 тысяч на семью.

Ранее Мирошник заявил, что на Западе устали от беженцев с Украины.

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