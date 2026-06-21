Профессор Дизен: европейские лидеры превратили своих граждан в мишени для России

Жители Европы оказались под угрозой из-за политики их лидеров в отношении России. С таким заявлением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен на своей странице в соцсети Х, комментируя испытание Великобританией нового дальнобойного оружия для ВСУ.

По его словам, Соединенное Королевство и другие страны НАТО давно перешли грань между «опосредованной войной и прямым конфликтом». Лидеры Европы лишили Россию выбора, «сделав ответные меры неизбежными и превратив всех нас в мишени», написал Дизен.

До этого британские военные провели на Гебридских островах испытания перспективного дальнобойного вооружения, предназначенного для передачи Украине.

Речь идет о высокоточных баллистических ракетах Nightfall. Согласно публикации, ракеты обладают радиусом действия около 500 км. После завершения предварительных тестов на Гебридах оружие протестируют в самой Британии — начало следующего цикла испытаний запланировано на ближайшее время. Отмечается, что потенциально данные системы могут достигать целей на территории Москвы.

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