Глава минфина США сравнил Зеленского с «мистером Бином под крэком»

Глава минфина США Скотт Бессент сравнивал президента Украины Владимира Зеленского с «мистером Бином под крэком» в частных разговорах. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на книгу «Смена режима».

По информации издания, работа с Зеленским по вопросу сделки по редкоземельным металлам в начале 2025 года оставила у Бессента негативное впечатление. На этом фоне министр советовал президенту США Дональду Трампу не принимать украинского лидера в Белом доме для подписания бумаг, следует из материала.

«Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя, как мистер Бин под крэком», — приводит газета слова главы минфина США.

3 июня политолог Константин Бондаренко заявил, что публикация Зеленским письма Трампу с просьбой о поставках ракет для систем противовоздушной обороны может быть попыткой поставить главу Белого дома в неловкое положение. Эксперт обратил внимание, что подобная переписка обычно не выходит на публику.

Ранее СМИ узнали, как Зеленский испортил ужин лидеров стран ЕС.