США и Катар работают над предоставлением Ирану доступа к замороженным миллиардам

США совместно с Катаром разрабатывают план по предоставлению Ирану миллиардов долларов из замороженных активов для гуманитарных целей, что станет еще одним финансовым стимулом в рамках недавно подписанного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«План, который еще не завершен, направлен на предоставление Ирану доступа к покупательной способности части его примерно 100 миллиардов долларов наличных средств, замороженных по всему миру, начиная с 6 миллиардов долларов, хранящихся в Катаре», — говорится в статье.

По словам источников издания, в рамках соглашения Катар разрешит закупку продуктов питания, медикаментов и других гуманитарных товаров, заказанных центральным банком Ирана, за счет средств, полученных от замороженных иранских активов, главным образом, наличных денег от продажи нефти, заблокированных за рубежом в связи с санкциями.

Этот механизм может послужить образцом для работы с другими пулами замороженных иранских денежных средств по всему миру и дать старт первому траншу из заблокированных $24 млрд, подчеркивает WSJ.

Даже ограниченное высвобождение активов служит одновременно и экономической поддержкой, и политическим сигналом деэскалации, заявила директор по Ближнему Востоку в лондонском аналитическом центре Chatham House Санам Вакиль. Она добавила, что это один из немногих конкретных стимулов, которые Иран может получить от Вашингтона для стабилизации своей валюты и ослабления внутреннего экономического давления.

В соответствии с подписанным Вашингтоном и Тегераном соглашением США обязуются предоставить иранской замороженные активы «в полном объеме для использования» и договориться о механизме для этого. По информации источников WSJ, средства будут поступать до тех пор, пока Иран будет продуктивно участвовать в переговорах.

Ранее Вэнс заявил, что санкции США против Ирана остаются в силе.