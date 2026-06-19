Нидерланды призвали Киев не наносить удары по гражданским объектам в России

Власти Нидерландов считают, что Украина обязана соблюдать нормы международного гуманитарного права и не наносить удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Том Берендсен, его цитирует ТАСС.

»... <...> ни в интересах Украины, ни в интересах права не должно быть так, чтобы под удар попадали гражданские объекты. В том числе в России»,— подчеркнул дипломат, комментируя попытку беспилотной атаки Киева на Москву.

По словам Берендсена, Амстердам поддерживает постоянный контакт с украинскими коллегами и доводит до Киева свою обеспокоенность ударами по гражданским объектам в России, добавив, что они «не должны становиться целью атак, а значит, Украина обязана не наносить по ним удары».

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. По его словам, атаки дронов продолжаются, и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.