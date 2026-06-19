В Совфеде высказались о «новом» варианте остановки конфликта на Украине

Обсуждения Киевом и Вашингтоном варианта заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения является блефом. Россия не это не пойдет. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.



«Это не путь к выходу из ситуации, это не путь к миру, это путь опять к тому, чтобы Украина залечила свои раны и опять подготовилась к новому сражению с Россией. Пока этот режим в Киеве будет у власти, никакого мира на Украине не будет. Поэтому я думаю, что вряд ли они смогут нас обмануть в очередной раз, хотя не оставляют таких надежд», — подчеркнул он.



По мнению Джабарова, соответствующие рассуждения США и Украины относительно решения конфликта являются простым блефом.



Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии соприкосновения. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.



По информации издания, неофициальные переговоры с Россией возобновились и между Украиной и США «ежедневно поддерживаются контакты».

Ранее на Украине назвали «возможный» сценарий завершения конфликта.

