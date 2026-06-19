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Политика

Опрос ВЦИОМ показал изменение уровня одобрения работы Путина

ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности Путина вырос на 0,6 процентных пункта
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина составил 67,7%. Об этом свидетельствует социологический опрос за неделю с 8 по 14 июня, итоги которого опубликованы на сайте ВЦИОМ.

По сравнению с предыдущим аналогичным опросом доля респондентов, положительно оценивших работу главы государства, увеличилась на 0,6 процентных пункта. Доверие российскому лидеру выразили 73,3% участников исследования.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина позитивно оценили 46% участников исследования, а деятельность правительства в целом одобрили 44% опрошенных. За неделю эти показатели выросли на 3,6 и 2,1 процентного пункта соответственно.

Электоральный рейтинг «Единой России», согласно данным опроса, составил 35,5%. За КПРФ оказались готовы проголосовать 10,9% респондентов, за партию «Новые люди» — 9,8%, за ЛДПР — 9,4%, за «Справедливую Россию» — 5,8%.

Уровень доверия к лидерам партий распределился так: Геннадий Зюганов (КПРФ) получил 31,2% голосов респондентов, Сергей Миронов («Справедливая Россия») — 27,1%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 18,5%, а Алексей Нечаев («Новые люди») — 8,6%.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Данные собирали двумя способами: половина респондентов отвечали по телефону, остальные — при личной встрече. Предельная погрешность составляет 2,5%.

Ранее стало известно, кому из лидеров стран СНГ россияне доверяют больше всего.

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