«Польша снова проиграла»: Моравецкий раскритиковал приглашение Зеленского в Гданьск

Варшава снова уступила Киеву, согласившись на визит украинского президента Владимира Зеленского в Гданьск на саммит по восстановлению Украине. Об этом заявил в интервью RMF24 бывший премьер министр Польши Матеуш Моравецкий.

»Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла...Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение», — сказал он.

По его словам, партия «Право и справедливость» подготовила собственные проекты по восстановлению Украины, однако нынешние власти во главе с премьер-министром Дональдом Туском отказались от их реализации.

При этом Моравецкий подчеркнул, что выступает против блокирования военной помощи Киеву.

Зеленский посетит Польшу 25-26 июня на фоне конфликта между странами из-за присвоения подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России). Саммит пройдет в Гданьске на севере Польши.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА», что спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и потребовали извинений. В польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне этого скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моравецкий заявил, что Украина ткнула республике «пальцем в глаз».