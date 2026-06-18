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Политика

Сын Байдена устроился на работу в центр реабилитации для наркозависимых

Newsmax: Хантер Байден устроился в элитный наркодиспансер в Лос-Анджелесе
Jonathan Ernst/Reuters

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер устроился в элитный наркодиспансер в Лос-Анджелесе Peak Path Health. Об этом сообщает Newsmax.

Отмечается, что Байден-младший, ранее страдавший от наркотической зависимости, получил должность исполнительного директора Peak Path Health Foundation.

«В июне 2026 года он отметит семилетие трезвости. Он обладает как личным опытом, так и страстью к расширению доступа к услугам по реабилитации и охране психического здоровья. Фонд стремится помогать людям, у которых может не быть финансовых возможностей для получения долгосрочной поддержки, необходимой для устойчивого выздоровления», — говорится в публикации.

22 мая Хантер Байден в интервью телеведущей Кэндис Оуэнс рассказал о борьбе с наркотической зависимостью и назвал себя «деградировавшим крэковым наркоманом».

По словам Хантера Байдена, во время зависимости он совершал ужасные поступки, которые разрушили его отношения с близкими и повлияли на принятые решения. Он признался, что тяжелее всего для него было отдаление от людей, которые его любили.

Байден также рассказал, что после публикации его личной переписки, фотографий и других данных оказался перед выбором — продолжать жить или окончательно сломаться. В итоге, по его словам, он решил бороться и сохранить трезвость, несмотря на давление и публичное внимание.

Новость дополняется.

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