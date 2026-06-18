Американист оценил вероятность возобновления боевых действий в Иране

Американист Торопов: США и Иран не возобновят боевые действия в ближайшее время

США и Иран не возобновят боевые действия в обозримой перспективе, даже несмотря на возможные попытки сорвать соглашение между странами. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ, американист Егор Торопов.

«Условия соглашения между Ираном и США будут выполнены в полном объеме касательно экономической части. <...> По военному аспекту Вашингтон пошел на очень существенную уступку, согласившись на формальный отказ Ирана от ядерного оружия и фактическое разрешение на обогащение урана», — отметил эксперт.

В предстоящем полноценном соглашении, по его словам, не стоит ожидать кардинально новых пунктов.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Штатов и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Ранее в сенате США ужаснулись меморандуму с Ираном.