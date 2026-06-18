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Политика

В Тбилиси заявили, что не все страны ЕС поддерживают «политику обиды» на Грузию

Глава МИД Бочоришвили: ряд стран ЕС выступают за диалог с Грузией
Sputnik/РИА Новости

Ряд стран Европейского союза (ЕС) не согласны с требованием Брюсселя прекратить диалог с Грузией. Об этом заявила министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«Чувствуется, что определенные подходы по отношению к Грузии изменились, некоторые страны Евросоюза активно фиксируют позицию, что они не согласны с «политикой обиды» по отношению к Тбилиси со стороны Брюсселя», — отметила дипломат.

При этом, по ее словам, определенные силы в Европе не могут смириться с тем, что маленькая страна посмела воспротивиться указаниям Брюсселя и не навредить себе, ввязавшись в конфликт с Россией.

Грузия никогда не отказывалась от диалога с ЕС и имеет желание его продолжать, заключила Бочоришвили.

До этого председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обратился к МИД и парламенту Люксембурга с просьбой о посредничестве для восстановления диалога с Евросоюзом.

Парламентарий отметил, что в ходе визита в страну предоставил «исчерпывающую информацию о процессах в Грузии и в целом в регионе Южного Кавказа», в том числе о вызовах, стоящих перед Тбилиси, и проблематике, касающейся диалога с Брюсселем.

Ранее в Грузии рассказали о шантаже ЕС из-за России.

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