Военный эксперт оценил «краиний срок» переговоров, установленный Зеленским

Аналитик Баранец: Зеленскому стоит думать о своей энергетике, а не о российской

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости начать мирные переговоры до зимы, а также угрозы «устроить России холодную зиму». По мнению аналитика, «надо быть кретином, чтобы делать такие заявления»:

«Для того, чтобы заморозить Россию, надо хотя бы <…> представлять ее масштабы. Представлять, насколько Россия обеспечена газом, дровами, углем, и так далее. <…> Как бы ни долбили сейчас по нефтегазовому комплексу, по шахтам, по гидроэлектростанциям, у России всегда будет возможность согреть российский народ», — подчеркнул Баранец.

Угроза, безусловно, существует, однако Россия продолжает и продолжит существовать, добавил он.

Как заявил Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7), прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Москвой по урегулированию конфликта должны состояться до ее начала. Политик также пригрозил устроить в этом году «непростую зиму» для РФ. Он считает, что следующий раунд может пройти в Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что страны G7 помогут Украине пережить следующую зиму.