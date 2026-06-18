FT узнала об угрозе срыва саммита ЕС из-за разногласий по Украине

Разногласия стран Европейского союза по поводу вступления в него Украины могут сорвать повестку проходящего 18–19 июня саммита организации. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

По их данным, открытие 15 июня первого переговорного кластера по вопросу принятия Украины в Евросоюз показало, что некоторые страны особенно активно сопротивляются быстрому прогрессу на этом направлении. Среди них, по информации источников, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния.

«Не все страны поддерживают быстрое открытие пяти кластеров. Не все разделяют мнение о необходимости столь быстрого открытия», — сказал один из европейских дипломатов.

«Украина хочет геополитической скидки на расширение, однако так это не работает. Нам нужно сказать украинским друзьям, что таковы реалии», — добавил другой европейский чиновник.

До этого посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала 2030 год «жизнеспособным сроком» для вступления республики в политическое объединение.

Ранее Лавров предрек Евросоюзу развал в случае предоставления членства Украине.