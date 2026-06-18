Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Израиль вызвал посла Белоруссии из-за заявления Лукашенко

Посла Белоруссии вызвали в МИД Израиля из-за критики Лукашенко действий ЦАХАЛ
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Посла Белоруссии в Тель-Авиве Юрия Ярошевича 17 июня вызвали в МИД Израиля для выговора из-за критики действий ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в секторе Газа со стороны президента страны Александра Лукашенко, проведшего параллели между боевыми действиями в палестинском анклаве и Холокостом. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Гендиректор МИД Эден Бар-Таль вызвал посла Белоруссии для вынесения выговора из-за шокирующих высказываний президента Белоруссии. Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые в том числе имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора», — указывается в публикации.

МИД Израиля в соцсети X также назвал неприемлемым заявление Лукашенко о том, что мировое сообщество обсуждает преступления против израильтян, игнорируя действия Израиля в Газе.

До этого президент Белоруссии в интервью телеканалу Al Arabiya English подверг сомнению право еврейского государства говорить о Холокосте. Лукашенко сослался на разрушения и количество пострадавших среди палестинцев во время боевых действий в секторе Газа. Глава республики считает, что из-за действий в Газе у израильтян сегодня плохая репутация в мире.

Ранее Лукашенко признался, что его больше не считают диктатором.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Атака БПЛА на Московский регион, вредоносные письма бухгалтерам и аномальная жара. Что нового к утру 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!