Израиль вызвал посла Белоруссии из-за заявления Лукашенко

Посла Белоруссии в Тель-Авиве Юрия Ярошевича 17 июня вызвали в МИД Израиля для выговора из-за критики действий ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в секторе Газа со стороны президента страны Александра Лукашенко, проведшего параллели между боевыми действиями в палестинском анклаве и Холокостом. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Гендиректор МИД Эден Бар-Таль вызвал посла Белоруссии для вынесения выговора из-за шокирующих высказываний президента Белоруссии. Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые в том числе имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора», — указывается в публикации.

МИД Израиля в соцсети X также назвал неприемлемым заявление Лукашенко о том, что мировое сообщество обсуждает преступления против израильтян, игнорируя действия Израиля в Газе.

До этого президент Белоруссии в интервью телеканалу Al Arabiya English подверг сомнению право еврейского государства говорить о Холокосте. Лукашенко сослался на разрушения и количество пострадавших среди палестинцев во время боевых действий в секторе Газа. Глава республики считает, что из-за действий в Газе у израильтян сегодня плохая репутация в мире.

Ранее Лукашенко признался, что его больше не считают диктатором.