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Политика

Володин обвинил Запад в попытках остановить развитие России до СВО

Володин: проведение СВО сорвало планы тех, кто хотел остановить развитие России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Проведение специальной военной операции сорвало планы тех, кто хотел остановить развитие Российской Федерации. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».

По его словам, только достижение целей СВО может остановить зло, которое возродилось на Украине при поддержке бывшего президента США Джо Байдена и лидеров Франции, Германии, Британии.

Володин подчеркнул, что сейчас необходимо делать все для поддержки российских военнослужащих и офицеров, проведения СВО, еще более сплотившись и повышая эффективность работы на каждом конкретном участке.

Спикер Госдумы добавил, что поставляя Украине оружие, страны Европы стали стороной конфликта. По мнению парламентария, европейские политики вооружают Киев, чтобы продолжать оставаться у власти и «решить накопившиеся проблемы за счет России», и для достижения этого, они сделали украинцев «расходным материалом», которого становится все меньше.

Терпя поражения, Украина и ее союзники идут на крайности, скатываясь все больше в террор, резюмировал Володин.

Ранее Володин назвал действия Европы «маразмом» за финансирование ударов дронов по самой себе.

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