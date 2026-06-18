В Крыму украинский язык сохранится в качестве государственного, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что ни в коем случае не следует лишать украинский язык статуса государственного, в этом нет целесообразности. Он отметил, что не нужно делать никаких резких движений и идти по пути нацистов на Украине, которые стремятся у себя уничтожить все русское, включая язык и культуру.

Константинов сказал, что принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев. Он подчеркнул, что есть много украинцев – патриотов России и противников нацизма. В стране очень мощная украинская диаспора, трудолюбивые люди, которые любят Россию.

Конституция Крыма признает в качестве государственных русский, крымскотатарский и украинский языки.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с руководителями стран Европы, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах национальных меньшинств в республике.

Ранее Верховная рада Украины лишила русский язык защиты на территории страны.