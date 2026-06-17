Министр обороны Германии рассказал о планах продлить трубопровод НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Польша намерены добиваться продления системы трубопроводов НАТО до стран Балтии для обеспечения топливом восточного фланга альянса. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства Германии сделал на пресс-конференции в Варшаве по итогам подписания германо-польского оборонного соглашения, передает ТАСС.

«Когда мы говорим об обороноспособности и защите восточного фланга, данный шаг становится ключевым элементом для решения этой задачи. Тем самым мы хотим обеспечить надежные поставки топлива именно туда, где они будут жизненно необходимы в случае чрезвычайной ситуации в оборонной сфере», — утверждал глава Минобороны ФРГ.

Министр также подчеркнул необходимость упрощения военной логистики между Германией и Польшей. По его словам, перемещение военных грузов и техники должно осуществляться с минимальными бюрократическими процедурами.

Кроме того, министр сообщил, что с лета инженерные подразделения Бундесвера примут участие в строительстве оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией.

До этого Писториус анонсировал вложение €16 млрд в систему ПВО для защиты от беспилотников. По словам главы ведомства, в ближайшее время будет запущен «План действий по беспилотникам», охватывающий полный спектр задач — от разведки до непосредственного уничтожения угроз.

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