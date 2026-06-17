Эксперт расшифровал разговор Трампа и Брижит Макрон на саммите G7

Физиогномист Фриман: Трамп был рад встрече с Брижит Макрон на саммите G7

Специалист по чтению по губам Джереми Фриман расшифровал разговор президента США Дональда Трампа с первой леди Франции Брижит Макрон на саммите «Большой семерки» (G7) в Эвиане. Публикацию перевела редакция aif.ru.

Эксперт сделал вывод, что американский лидер был в восторге от Брижит.

Пожимая руку Брижит и приветствуя ее поцелуем в каждую щеку, Трамп воскликнул: «Ах, Брижит, мва, мва. Вау», — написал Фриман.

16 июня в СМИ появилось видео встречи Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит на полях саммита G7. Американский президент решил горячо поприветствовать первую леди в своей манере — он сжал ее руку и тянул в свою сторону, не отпуская более десяти секунд. На распространенных кадрах четко видно, как госпожа Макрон пытается убрать руку, однако Трамп крепко удерживает ее.

Аналогичная ситуация произошла между Трампом и самим Макроном в октябре прошлого года, на саммите по прекращению войны в Газе, который проходил в Египте. Рукопожатие политиков продолжалось несколько секунд, американский лидер долго не хотел отпускать руку коллеги.

Ранее американист объяснил отказ Трампа здороваться с Зеленским на саммите G7.