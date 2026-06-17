«Лучше дура». В России рассказали, чего ждут от преемника фон дер Ляйен

Есть вероятность, что когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост, на ее место может быть избран нынешний генсек НАТО Марк Рютте. Так, политолог Вадим Трухачев прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что Урсула фон дер Ляйен не намерена добиваться переизбрания на третий срок.

«Я боюсь, что фон дер Ляйен на ее посте может сменить Рютте. Хотя партийный расклад этого не дает — Рютте либерал, а этот пост должен отходить консерваторам, — но в случае чего могут изменить это правило. Для России такой расклад не самый лучший, потому что Рютте человек грамотный, в отличие от фон дер Ляйен», — отмечает эксперт.

Трухачев подчеркивает, что европейская бюрократия по своей природе обезличена, но фон дер Ляйен сейчас все знают и ассоциируют с ней всю европейскую бюрократию, потому что она олицетворяет собой целый ряд проблем Еврокомиссии в целом как системы.

«У нас очень много смотрят на личности. Между тем евробюрократия — штука предельно обезличенная. Чиновник, даже если это председатель Еврокомиссии, — это человек-функция. Но вот фон дер Ляйен исключение из правил просто потому, что она непроходимая дура. Она неплохая аппаратчица, умеет интриговать, но это не меняет того, что она человек туповатый, упертый, да еще и погрязший в коррупции», — заявил политолог.

Он добавил, что внешняя политика Евросоюза при фон дер Ляйен полностью сосредоточилась на противостоянии с Россией, что привело к утрате позиций в других регионах мира.

«Во внешнеполитическом плане Евросоюз при Урсуле полностью сосредоточился на противостоянии с Россией и утратил свои позиции во всем остальном мире. Но Рютте для нас будет хуже, потому что он умеет продавливать свои позиции, он гораздо более умный и расчетливый. Так что пусть лучше была бы дура, чем Рютте», — резюмировал Трухачев.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не намерена добиваться переизбрания на третий срок. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, подобное заявление было сделано якобы с целью развеять опасения по поводу возможной централизации власти в руках действующей главы Еврокомиссии.

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