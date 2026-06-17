Лантратова допустила возможность провокаций Киева на выборах в Госдуму

Лантратова: на выборах в Госдуму могут быть провокации со стороны Киева

Во время проведения выборов в Госдуму могут быть провокации со стороны Киева. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ходе заседания Всероссийского координационного совета омбудсменов, передает РИА Новости.

«Выборы [в Госдуму] будут проходить в сложной общественно-политической ситуации, очень важны вопросы безопасности, мы понимаем, что могут быть различные провокации со стороны киевского режима», — сказала омбудсмен.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Документ вступил в силу в день его официального опубликования.

В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. В ходе процедуры планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее стало известно, что голосование на выборах в Госдуму могут сделать многодневным.