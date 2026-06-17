В Финляндии сняли запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Это следует из итогов голосования законодательного органа.

Одобрили изменения в законодательстве 125 депутатов, против поправок выступил 61 парламентарий, отсутствовали на голосовании 13 человек.

В начале марта министр обороны Антти Хяккянен заявил, что эти изменения нужны только для «связанных с обороной» ситуаций, а в остальных случаях ввоз и хранение ЯО якобы будут по-прежнему недозволены.

Инициатива Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия вызвала жесткую реакцию в Москве: российские официальные лица предупредили, что такие шаги будут учитываться в военном планировании и могут повысить риски для Хельсинки.

Эксперты при этом расходятся в оценках — от политического сигнала до сценария с реальными стратегическими последствиями. Чем грозит эта дискуссия и какие последствия она может иметь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия предупредила, что финская инициатива повысит риски и будет учтена в военном планировании.