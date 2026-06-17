Зеленский посетит Польшу на фоне конфликта между странами

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу 25-26 июня на фоне конфликта между странами из-за присвоения подразделению ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом пишет Rzeczpospolita.

По данным издания, министерство иностранных дел Польши 16 июня получило от Киева ноту о визите Зеленского. Президент посетит конференцию по восстановлению Украины.

Саммит пройдет в Гданьске на севере Польши. Визит украинского лидера стоял под вопросом из-за конфликта с властями соседнего государства, отмечает газета.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА», что спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и потребовали извинений. В польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне этого скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали «конфликтом в кавычках» разногласия Киева и Варшавы.