Шойгу заявил, что ООН не выполнила обязательств по зерновой сделке

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обвинил Генсека Органищации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша в срыве выполнения черноморской зерновой сделки. Об этом этом сообщает «Интерфакс».

Во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Шойгу отметил, что Россия ценит участие Анкары в создании механизма Черноморского соглашения о поставках продовольствия. По его словам, в отличии от ООН, обе страны полностью выполнили свои обязательства.

Чиновник подчеркнул, что в 2022 году Турция старалась сделать все, для того чтобы не допустить увеличения голодающих в мире, к чему стремилась и Российская Федерация.

Зерновую сделку заключили представители ООН, России, Турции и Украины в Стамбуле 22 июля 2022 года. Стороны подписали два документа — по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и по снятию барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

Срок действия соглашения истек 17 июля 2023 года.

Ранее МИД России выразил надежду, что новый генсек ООН учтет ошибки предшественника.