Захарова оценила внешний вид и поведение Зеленского на саммите G7

На саммите «Большой семерки» президент Украины Владимир Зеленский пытался показать, что он является центром мироздания Запада. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я видела кадры их перемежевывания с Зеленским. Такое впечатление, что какие-то ритуалы просто совершаются. Нет другого сравнения. Он как будто должен был их всех в очередной раз замарать своими прикосновениями. Зачем он это делает? Понятно зачем. Как же не напомнить о себе? Это мы прекрасно понимаем», — сказала Захарова.

Отдельно она прокомментировала внешний вид президента Украины. По оценкам представителя МИД РФ, Зеленский приехал в «черном диктаторском костюмчике». По ее словам, это «непонятно что, пошитое в единичном экземпляре для Зеленского». Вся эта «маскарадность» нужна для того, чтобы показать, как Зеленский управляет «Большой семеркой», считает Захарова.

«Киевскому главарю было важно показать, что он – центр мироздания западного мира», – сказала она.

До этого Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

Ранее глава МИД Украины призвал применить «рычаги воздействия» для склонения РФ к переговорам.