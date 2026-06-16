Американцы ответили на вопрос, будут ли США существовать через 250 лет

Reuters: два из пяти американцев усомнились в существовании США через 250 лет

Два из пяти американцев сомневаются, что США просуществуют еще четверть века после своего 250-летия, которое будет отмечаться в следующем месяце. Об этом свидетельствуют итоги опроса Reuters/Ipsos.

В ходе исследования 38% респондентов (40% демократов и 26% республиканцев) заявили, что не верят в способность США сохраниться как единое государство через 250 лет. Только 62% уверены в долгосрочном существовании страны.

Две трети опрошенных (85% демократов и 50% республиканцев) согласились с тем, что американская демократия находится под угрозой краха: этот показатель вырос по сравнению с предыдущим таким опросом (57% в августе 2025 года) за счет изменивших мнение сторонников Республиканской партии.

При этом 77% участников опроса ожидают роста политического насилия в США в ближайшие пять лет.

Доля американцев, считающих свою страну величайшей в мире, упала с 38% в 2017 году до 30%. По большей части этот спад обеспечили демократы, среди которых приверженцев раньше насчитывалось 26% приверженцев такого мнения о США, а сейчас набралось всего 11%.

Большинство респондентов (три четверти демократов и половина республиканцев) считают, что 250-летний юбилей США оказывается слишком политизированным. Одежду цветов государственного флага на праздники планируют надеть 52% республиканцев против 20% демократов, а устраивать фейерверки — 46% против 28%.

В онлайн-опросе участвовали 1537 взрослых американцев, погрешность составила 3 процентных пункта.

Ранее в США решили выпустить серию паспортов к юбилею страны.