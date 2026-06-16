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Политика

Физик раскрыл, чем опасны поставки британского урана на Украину

Физик Кузнецов: из отработавшего урана Украина может создать грязную бомбу
Antonio Batinic/Shutterstock.com

Великобритания в рамках соглашения с Украиной о поставках обогащенного урана не собирается впоследствии вывозить из этой страны отработавшее ядерное топливо. Оно может быть использовано для создания «каких-то взрывных устройств». Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора Владимир Кузнецов
 
«Англичане будут поставлять вот обогащенный уран, а забирать отработавшее ядерное топливо не будут, они будут идти по такому же пути, что и Соединенные Штаты. Они по всему миру ядерное топливо поставляют, но обратно его не забирают», — указал специалист.
 
Как подчеркнул Кузнецов, Украине «веками» придется хранить отработавшее ядерное топливо, которое опасно прежде всего тем, что его можно использовать для создания «грязной» бомбы.
 
«Как раз из отходов потом сделать какие-то взрывные устройства — тут уже карты в руки», — отметил он.
 
Кузнецов пояснил, что опасность отработавшего ядерного топлива состоит также и в радиоактивном излучении, в связи с чем всегда при обращении с ним необходимы средства дистанционного обращения.
 
«Что такое отработавшее ядерное топливо? Оно у вас лежит в виде сугроба. Если ты подойдешь к нему на расстояние 15 метров в течение 10 – 15 минут, побудешь, поглазеешь – ты не жилец. Все. Это острая лучевая болезнь. Человек на глазах угасает за две – три недели», — объяснил он.
 
Великобритания намерена в течение следующих двух лет обеспечивать электроэнергией АЭС  Украины.
 
Речь идет о продлении прошлого двухлетнего соглашения о снабжении Киева ядерным топливом. Теперь в рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

Ранее СМИ узнали судьбу обогащенного урана Ирана.

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