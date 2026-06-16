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Политика

Пашинян отправит на съезд первых леди в США свою бывшую жену

Бывшая жена Пашиняна поедет в США на мероприятие для первых леди
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Бывшая гражданская супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправляется в Соединенные Штаты для участия в ежегодном форуме Всемирной академии первых леди (Global First Ladies Academy). Об этом сообщает News.am.

Мероприятие состоится в Нью-Йорке. Командировочное предписание для Акопян, в котором она указана как жена главы правительства, было подписано Пашиняном 11 июня.

Продолжительность поездки составит восемь дней — с 26 июня по 4 июля включительно.

Пашинян дал поручение аппарату правительства возместить командировочные расходы в установленном порядке. Объем бюджетных средств, выделенных на эту поездку, не разглашается.

Акопян является главным редактором издания «Айкакан жаманак».

«Более того, я никак не влияю на политические решения своего мужа. Однако я всеми силами стараюсь, чтобы результаты его работы были лучше», — пояснила она.

В 2018 году Акопян отмечала, что статус первой леди не позволяет ей в полной мере заниматься профессиональной деятельностью и свободно высказываться о действиях властей.

Ранее Никол Пашинян победил на парламентских выборах, сохранив партию у власти.

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