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Политика

В Крыму ищут скрытые активы украинских олигархов

Константинов: в Крыму будут выявлять скрытые активы украинских олигархов
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Большая часть активов украинских олигархов в Крыму уже была национализирована, и сейчас ведется работа по выявлению скрытых активов, собственники которых менялись на протяжении многих лет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Большинство наиболее заметных активов уже идентифицированы и подвергнуты национализации. В настоящее время мы занимаемся более детальной работой с теми предприятиями, которые долгое время скрывались и имели смену собственников. Этот процесс требует тщательного подхода, так как нередко встречаются ложные собственники», — отметил Константинов.

Он также добавил, что украинский бизнес стремился лишь извлечь прибыль из своих крымских предприятий, не вкладывая средства в их развитие.

«Каждые три месяца они отправляли непонятных людей с единственной задачей — забрать сумку с деньгами», — рассказал Константинов.

С осени 2022 года крымский парламент принял ряд решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и осуществляющих недружественные действия против России. Средства от продажи этих активов направляются на поддержку участников специальной военной операции и строительство социальных объектов.

Ранее Крым направил 4,5 млрд рублей на нужды СВО и 9 млрд рублей на соцобъекты, продав национализированные активы украинских олигархов.

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