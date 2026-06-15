В Белом доме заявили, что Трамп может неожиданно посетить ЧМ-2026

Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани заявил в интервью телеканалу CNBC, что президент США Дональд Трамп может посетить чемпионат мира по футболу в любой момент.

«Что я могу сказать вам о моем боссе и человеке, с которым мы дружим более 30 лет, так это то, что он любит интригу. Так что все, что я вам скажу, это просто следите за новостями. С президентом Трампом вас всегда ждут сюрпризы», — сказал Джулиани.

Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Трамп присутствовать на встречах турнира. Джулиани добавил, что график президента в нвстоящее время очень загружен, поскольку он участвует в самых разных крупных мероприятиях и сосредоточен на наиболее насущных политических вопросах.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Трамп обратился к сборной США после крупной победы над Парагваем на ЧМ-2026.