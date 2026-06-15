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Политика

В Госдуме назвали «конфликтом в кавычках» разногласия Киева и Варшавы

Депутат Журавлев: конфликт Польши и Украины не разрушит их альянс
Shutterstock

Конфликт Польши и Украины из-за решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России) не разрушит альянс и не скажется на экономической помощи Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Это вовсе не имитация, а реальное политическое напряжение с четким историческим контекстом. Для Польши тема Волынской резни и УПА — давняя национальная травма, и любая официальная атрибутика, связанная с этими символами, вызывает жесткую реакцию Варшавы. Однако обе стороны стратегически заинтересованы в союзничестве, поэтому конфликт остается управляемым: Польша демонстративно критикует, но не разрывает военную и экономическую помощь, а Украина, как правило, идет на символические уступки. Так что это скорее «конфликт в кавычках» — громкий, но не разрушающий альянс», — сказал он.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА», что спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и потребовали извинений. В польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне этого скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о реакции Запада на конфликт Польши и Украины.

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