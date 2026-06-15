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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

США опровергли информацию о разморозке активов Ирана

Axios: США опровергли информацию о разморозке $12 млрд активов Ирана
Vahid Salemi/AP

Представители администрации США опровергли информацию о том, что Вашингтон разморозит $12 млрд заблокированных активов Ирана. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по результату, и никакие замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства», — написал он.

До этого сообщалось, что США в рамках соглашения с Ираном согласились разморозить $24 млрд иранских активов. При этом вечером 12 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг слухи о снятии санкций с иранских активов. По его словам, республика не получит никаких наличных средств; никакие финансовые ресурсы не будут высвобождены просто из-за подписания сделки или участия иранских представителей в переговорах.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном.

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