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Политика

Чехия отказалась признавать независимость Тайваня

Глава МИД Мацинка: Чехия не будет признавать независимость Тайваня
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Чехия не планирует официально признавать суверенитет Тайваня. Об этом заявил глава чешского внешнеполитического ведомства Петр Мацинка, чьи слова приводит ресурс Ct24.

«Правительство Чехии не будет признавать независимость Тайваня, не собирается», — сказал дипломат.

Так Мацинка отреагировал на недавний визит руководителя Сената Милоша Выстрчила на Тайвань. Спикер верхней палаты чешского парламента провел на острове пять дней (начиная с 31 мая). Эта поездка была личным решением Выстрчила, которое он не согласовал с правительством страны.

Мацинка отметил необходимость улучшения отношений Чехии с Китаем, указав на то, что республика имеет самые напряженные связи с КНР среди стран Евросоюза. Нормализация диалога нужна в первую очередь для того, чтобы чешский бизнес мог спокойно зарабатывать на экспорте в Китай.

Тайвань живет под управлением собственного правительства с 1949 года, когда после поражения в гражданской войне туда сбежали сторонники партии Гоминьдан под предводительством Чан Кайши. Однако для КНР (и для большей части мирового сообщества) Тайвань остается лишь одной из китайских провинций.

Ранее Bloomberg оценил потери ЕС в случае блокады Тайваня со стороны Китая.

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