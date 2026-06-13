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Политика

Стало известно о дискриминации в отношении россиян во Франции

Консул Оранский рассказал о произволе банков Франции при работе с гражданами РФ
OKcamera/Shutterstock/FOTODOM

Взаимодействие граждан России с французскими банками — это лотерея, банки работают по своим «неписаным» правилам и могут отказать на любом этапе. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, инструментов для защиты прав клиентов банка в таких случаях не предусмотрено.

Оранский также прокомментировал ситуацию с арендой недвижимости. Дипломат утверждает, что многие французы не хотят сдавать российским гражданам в аренду дома, квартиры и тд. Речь идет как об изначальных отказах заключать договоры аренды, а также о непредвиденных и неоправданных повышениях стоимости арендной платы за уже арендованное жилье, уточнил консул.

В марте сообщалось, что граждане России направляют жалобы в посольство РФ в Швейцарии из-за откровенной дискриминации со стороны банков этой европейской страны. В дипмиссии отметили, что швейцарские банки произвольно закрывают счета россиян и расторгают с ними отношения без объяснения причин.

Ранее в МИД назвали дискриминацией ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России.

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