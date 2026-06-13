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Политика

Посылки россиян стали исчезать по пути из Европы в Россию

Посол РФ Гармонин заявил об исчезновении посылок россиян по пути из Европы в РФ
Shutterstock/FOTODOM

Россияне, проживающие в странах Европы, в частности в Швейцарии, сталкиваются с трудностями при отправке почты на родину. Об рассказал в интервью ТАСС посол России в Берне Сергей Гармонин.

По его словам, люди не могут быть уверены, что их посылки в Россию с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой в конце концов дойдут до пункта назначения. Такие посылки из Европы часто исчезают в пути, поделился дипломат.

Гармонин подчеркнул, что эта проблема наряду с ограничениями на финансовые переводы создает новые трудности для проживающих за рубежом россиян.

Посол отметил, что эту ситуацию вряд ли можно назвать дискриминацией в прямом смысле, но она доставляет большие неудобства диаспоре.

Дипломат также обратил внимание на то, что после прекращения прямого авиасообщения с Российской Федерацией проживающие в Швейцарии граждане стали испытывать больше сложностей в поддержании контактов с родственниками и друзьями на родине.

Ранее в МИД назвали дискриминацией ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России.

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