Бердыев: РФ и другие страны не могут допустить энергетического доминирования США

Россия и другие страны из мирового большинства не могут допустить энергетического доминирования США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

Американское председательство в «Большой двадцатке» (G20) заявляет о стремлении к энергетическому изобилию, но на практике США стремятся к энергетическому доминированию, отметил дипломат.

«Этого мы с друзьями из мирового большинства допустить не можем, будем противостоять этим неоколониальным амбициям, в том числе с использованием инструментария профильных документов «двадцатки», — сказал Бердыев.

В интервью агентству посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС также сообщил, что Москва провела ряд дипломатических демаршей из-за того, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук не могут попасть в США на мероприятия «Большой двадцатки» из-за санкций.

Ранее Рубио заявил, что мир на Украине сделает отношения США и России конструктивнее.