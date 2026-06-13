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Политика

В МИД заявили, что США стремятся к энергетическому доминированию

Бердыев: РФ и другие страны не могут допустить энергетического доминирования США
Мария Девахина/РИА Новости

Россия и другие страны из мирового большинства не могут допустить энергетического доминирования США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

Американское председательство в «Большой двадцатке» (G20) заявляет о стремлении к энергетическому изобилию, но на практике США стремятся к энергетическому доминированию, отметил дипломат.

«Этого мы с друзьями из мирового большинства допустить не можем, будем противостоять этим неоколониальным амбициям, в том числе с использованием инструментария профильных документов «двадцатки», — сказал Бердыев.

В интервью агентству посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС также сообщил, что Москва провела ряд дипломатических демаршей из-за того, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук не могут попасть в США на мероприятия «Большой двадцатки» из-за санкций.

Ранее Рубио заявил, что мир на Украине сделает отношения США и России конструктивнее.

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