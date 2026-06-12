В Молдавии хотят наказывать тех, кто отрицает сталинские репрессии

Председатель молдавского парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии намерены ввести наказание за отрицание сталинских репрессий. Об этом сообщает телеканал Primul în Moldova в соцсети X.

«Законы необходимо дополнить наказанием для тех, кто отрицает зверства сталинского режима — голод и депортации», — заявил Гросу.

Отмечается, что положение включат в законодательство наравне с другими нормами об ответственности за отрицание преступлений тоталитарных режимов на территории республики. Спикер парламента отметил, что таким образом удастся воспитать тех, кто публично предает коллективную память. Предложение прозвучало после того, как оппозиционная Партия коммунистов отказалась присоединиться к минуте молчания в память о жертвах сталинских депортаций.

Оппозиция, в свою очередь, обвиняет президента Майю Санду и ее партию в том, что, охотно осуждая сталинские репрессии, они пытаются оправдать преступления румынского диктатора, союзника Адольфа Гитлера, Иона Антонеску.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что авторы учебников для русскоязычных школ в Молдавии кощунственно пытаются обелить преступления Иона Антонеску. В главах, посвященных Второй мировой войне, как отмечает Захарова, оправдывается и обеляется румынско-фашистский режим 1941-1944 годов, а также вторжение в Советский Союз. Захарова назвала это частью последовательного курса режима Санду, навязанного Западом и ведущего к расколу и ослаблению молдавского общества.

Ранее власти Молдавии выступили за снос советских памятников.