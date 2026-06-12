Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Армении признали недействительными результаты голосов еще на одном участке

ЦИК Армении аннулировал результаты выборов на третьем участке
David Mdzinarishvili/Reuters

Центризбирком Армении сообщил об аннулировании итогов голосования на выборах в парламент на третьем избирательном участке 12/13, передает РИА Новости.

В публикации отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие на участке избирательного бюллетеня №8.

«Число участников голосования на участке 12/13 — 809 человек — согласно решению было зафиксировано в качестве суммарного размера неточностей», — поясняется в материале.

В ЦИК добавили, что материалы с этого избирательного участка направлены в прокуратуру.

Накануне на внеочередном заседании комиссия приняла решение аннулировать результаты голосования на участке 35/65. Отмечается, что после окончания установленного времени на участок прибыли военнослужащие, которые продолжали голосовать даже после 19:00 по московскому времени, когда избирательные участки должны были закрыться.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%.

Ранее Песков заявил о фиксации многочисленных нарушений на выборах в Армении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!