В Армении признали недействительными результаты голосов еще на одном участке

Центризбирком Армении сообщил об аннулировании итогов голосования на выборах в парламент на третьем избирательном участке 12/13, передает РИА Новости.

В публикации отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие на участке избирательного бюллетеня №8.

«Число участников голосования на участке 12/13 — 809 человек — согласно решению было зафиксировано в качестве суммарного размера неточностей», — поясняется в материале.

В ЦИК добавили, что материалы с этого избирательного участка направлены в прокуратуру.

Накануне на внеочередном заседании комиссия приняла решение аннулировать результаты голосования на участке 35/65. Отмечается, что после окончания установленного времени на участок прибыли военнослужащие, которые продолжали голосовать даже после 19:00 по московскому времени, когда избирательные участки должны были закрыться.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%.

Ранее Песков заявил о фиксации многочисленных нарушений на выборах в Армении.