Президент Украины Владимир Зеленский вместе с западными партнерами выдвигают России требования, которые Москва заведомо не примет. Об этом пишет французский журнал Le Journal du Dimanche (JDD).

По мнению авторов статьи, подобный подход прежде всего направлен на то, чтобы в дальнейшем обвинить российскую сторону в якобы нежелании вести мирные переговоры. В таком случае нужно признать, что это не конструктивный диалог, а ультиматум, отмечается в статье.

«Вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масло в огонь», — резюмирует автор материала, добавляя, что Евросоюз (ЕС) уже не ищет выход из украинского военного конфликта, а лишь создает весомый повод продолжить столкновение.

11 июня председатель Европейского совета Антониу Гутерриш заявил, что главы стран ЕС на саммите 18–19 июня могут запустить первый этап переговоров о вступлении Украины в ЕС. По словам политика, реализация этого проекта позволит наконец преодолеть затянувшийся застой в переговорном кризисе и обеспечить необходимый стимул для активизации процесса дальнейшего расширения Евросоюза.

Ранее посол РФ во Франции обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине.