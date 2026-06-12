Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

На Западе раскрыли план Зеленского и Евросоюза в отношении России

JDD: ЕС намеренно выдвигает России неконструктивные требования по Украине
Virginia Mayo/AP

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с западными партнерами выдвигают России требования, которые Москва заведомо не примет. Об этом пишет французский журнал Le Journal du Dimanche (JDD).

По мнению авторов статьи, подобный подход прежде всего направлен на то, чтобы в дальнейшем обвинить российскую сторону в якобы нежелании вести мирные переговоры. В таком случае нужно признать, что это не конструктивный диалог, а ультиматум, отмечается в статье.

«Вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масло в огонь», — резюмирует автор материала, добавляя, что Евросоюз (ЕС) уже не ищет выход из украинского военного конфликта, а лишь создает весомый повод продолжить столкновение.

11 июня председатель Европейского совета Антониу Гутерриш заявил, что главы стран ЕС на саммите 18–19 июня могут запустить первый этап переговоров о вступлении Украины в ЕС. По словам политика, реализация этого проекта позволит наконец преодолеть затянувшийся застой в переговорном кризисе и обеспечить необходимый стимул для активизации процесса дальнейшего расширения Евросоюза.

Ранее посол РФ во Франции обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
35 лет назад россияне выбрали первого президента. Как ему помогли еда по талонам и небывалая инфляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!