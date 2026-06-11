Франция предложила изменить статус Каи Каллас и ее службы

Reuters: Франция предложила повысить значимость Каи Каллас и ее службы

Франция предложила усилить роль Европейской службы внешних действий и ее главы Каи Каллас. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, распространенный сегодня в Брюсселе и отражающий точку зрения чиновников и дипломатов ЕС.

Агентство ознакомилось с тремя вариантами предлагаемых изменений. Первые два ослабляют EEAS: внешнеполитические инструменты передаются либо под контроль Еврокомиссии, либо под контроль Совета ЕС.

Третий вариант, напротив, расширяет полномочия Каллас в рамках более широкой реформы. Она станет «первым исполнительным вице-председателем» Еврокомиссии и получит контроль над комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

Сейчас Каллас является одним из шести исполнительных вице-председателей ЕК и делит контроль над несколькими направлениями с другими чиновниками. Новый статус, по замыслу авторов предложения, должен усилить ее роль.

Ранее в России оценили кандидатуру Каллас на роль переговорщика по Украине.