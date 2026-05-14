В России оценили кандидатуру Каи Каллас на роль переговорщика от ЕС

Желание главы евродипломатии Каи Каллас стать переговорщиком с Россией от Евросоюза выглядит странно и даже «некрасиво», считает политический обозреватель Марк Бернардини. Она не может взять на себя эту задачу, так как ей невозможно доверять после ряда скандальных заявлений, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что СМИ сообщили об инициативе самой Каллас выступить в роли основного переговорщика – по мнению эксперта, это неприемлемо, ведь ее должны были выбрать на эту роль.

«Тот факт, что она сама себя предлагает, выглядит, как минимум, некрасиво. Как правило, даже если человек изъявляет свою волю, то он находит кого-нибудь, кто бы его предложил. Не было слышно, чтобы ее кто-то предлагал», — пояснил политолог.

Он также отметил странность намерения ЕС быть посредником в переговорах по Украине, так как в данной ситуации его роль не ограничилась сторонним наблюдателем конфликта. Активно поддерживая Киев, ЕС стал прямо вовлеченной в конфликт стороной, поэтому у Каллас нет «морального авторитета» быть посредником, подчеркнул Бернардини.

Эксперт также напомнил о громких, скандальных заявлениях Каи Каллас, которые впоследствии она не смогла объяснить, отметив, что допускать ее к переговорам недопустимо.

Напомним, в ЕС в очередной раз прозвучали призывы возобновить прямые переговоры с Россией, предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе – в частности, с инициативой выступила Кая Каллас. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители ЕС при наличии политического желания возобновить отношения. Почему в Евросоюзе вновь появилась идея о восстановлении связей с Москвой, и кто мог бы возглавить этот процесс – в материале «Газеты.Ru».

Захарова ранее сравнила Каллас с лягушонком Кермит из «Маппет-шоу».