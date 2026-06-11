Экс-глава МИД Германии назвал двух возможных переговорщиков с Россией от Европы

Европа упустила возможность начать переговоры с Россией еще пять лет назад, хотя тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель пыталась сохранить диалог между ними. Об этом заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild.

По его словам, на последнем заседании Евросовета с участием Меркель в 2021 году она предложила коллегам собрать небольшую группу для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако вместо поддержки экс-канцлер столкнулась с критикой в СМИ.

«В действительности она была права. Это был последний раз, когда мы имели шанс сами вести переговоры. Когда мы не использовали его, европейцы сами вывели себя из игры, тогда руководящую роль взяли на себя США», — считает Габриэль.

Он подчеркнул, что европейцы были бы глупы, если бы сейчас не попытались вернуться за стол переговоров с Россией. В качестве возможных посредников он назвал Меркель и президента Финляндии Александера Стубба.

По словам экс-министра, если власти Евросоюза попросят Меркель выступить переговорщиков, а она откажется, то он этому очень удивится.

Ранее премьер Италии заявила о необходимости переговорщика от Евросоюза по Украине.