В Госдуме предложили вернуть упрощенную систему налогообложения

В КПРФ предложили внести поправки в налоговый кодекс (НК), по которым будет возвращена упрощенная система налогообложения для малого бизнеса и патентников. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии, письмо с соответствующим предложением было отправлено 12 июня председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

«Неправильно, когда бедные люди все больше беднеют, а рядом с ними богатые – богатеют. Снижением лимитов для плательщиков по УСН мы рискуем потерять огромную часть малого бизнеса – сферы услуг, небольших производств, торговли. Если у малого бизнеса, ИП, работающих по патенту не будет хватать средств на жизнь, на развитие своего маленького дела – они просто будут закрываться, и тогда бюджет получит армию безработных на социальных пособиях вместо тех, кто умудрялся зарабатывать на жизнь своей семье и даже давать работу другим людям», — заявил депутат фракции КПРФ Алексей Куринный.

Выпадающие доходы бюджета депутаты фракции КПРФ предлагают компенсировать увеличением ставки НДФЛ для граждан, чей годовой заработок превышает 50 млн рублей, с 22% до 45%.

«Понятно, что бюджету нужны деньги. Лучше взять эти необходимые деньги у тех, кто зарабатывает десятки и сотни миллионов, повысив им НДФЛ до уровня развитых стран, где по прогрессивной школе самые богатые платят до 45% со своих доходов. Например, в Швеции НДФЛ на самых богатых доходит до 56 с лишним процентов, во Франции – до 75%. В Канаде – до 50%. В Испании – до 52%. Только у нас миллионеров боятся потревожить. А зря», — заключил Куринный.

В ходе Петербургского международного экономического форума президентом России была озвучена необходимость поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, путем отказа от дальнейшего снижения сумм доходов, при которых возможно применение льготных систем налогообложения, напомнили в КПРФ. По мнению коммунистов возврат к ранее действовавшим лимитам позволит не только снизить стоимость некоторых товаров и услуг, но также позволит упростить администрирование доходов.

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