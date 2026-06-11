«Вдова сама себя высекла». В Госдуме оценили предложение ФРГ прекратить выдачу виз россиянам

Европейцы сами себе нанесут большой ущерб, если в Евросоюзе прислушаются к предложению блока ХДС/ХСС о прекращении выдачи виз гражданам России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Знаете, у нас в России говорят «вдова сама себя высекла» в таких ситуациях. Вот Германия буквально предлагает Евросоюзу самим себе нанести экономический ущерб. Несмотря на все ограничения, достаточно большое количество россиян продолжает посещать Европу в туристических целях, а они хотят этот турпоток полностью прекратить, как будто у них и без того экономических проблем не хватает», — сказал депутат.

По его мнению, подобные предложения обычно озвучивают депутаты Европарламента, которые хотят «похайпить» на русофобской теме.

«Мы в Госдуме поддерживаем связи с депутатами Европарламента и с депутатами отдельных европейских стран, и многие из них понимают необходимость контактов с Россией. Однако и среди них встречаются те, кто хотят похайпить на острой теме русофобии», — заключил Чепа.

Представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте призвали Европу прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, которые позволяют посещать европейские страны. Об этом написано на официальной странице фракции ХДС/ХСС в Европарламенте в соцсети Х.

«В прошлом году почти 500 тысяч граждан России провели отпуск в Европе. <...> Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским туристам. Отпуск в ЕС — привилегия, а не право для граждан страны, которая ведет наступательную войну на нашем континенте», — говорится в сообщении фракции.

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