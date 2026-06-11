Израиль отказал французской журналистке во въезде за поддержку Палестины

Журналистку из Франции Фруссар не пустили в Израиль из-за позиции по Палестине

Израильские власти не позволили французской журналистке Алис Фруссар въехать в страну из-за ее позиции по палестинскому вопросу. Об этом сообщил министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли в соцсети X.

«Я рад сообщить, что в эту самую минуту Алис Фруссар, французская журналистка, поддерживающая [радикальное палестинское движение] ХАМАС и утверждающая, что резню 7 октября нужно рассматривать «в контексте», возвращается из аэропорта Бен-Гурион в Париж», — написал он на своей странице в соцсети X.

Шикли также отметил, что ранее аналогичное решение было принято в отношении американской активистки Линды Сарсур.

«Терпение Государства Израиль по отношению к сторонникам ХАМАС и тем, кто поддерживает санкции и бойкоты в отношении Израиля, исчерпано. Счастливого пути», — подчеркнул министр.

Фруссар последние шесть лет проживала и работала в районе Иерусалима и Рамаллы, освещая палестино-израильский конфликт для нескольких французских СМИ, включая радиостанцию RFI, газету Le Figaro и телеканал TV5 Monde. Она прибыла в Израиль 11 июня для продолжения своей работы в регионе, но была остановлена на пограничном контроле. Власти Израиля сочли ее высказывания о еврейском государстве враждебными, включая ее утверждение о том, что «в секторе Газа происходит резня» и что Израиль «ведет политику апартеида по отношению к палестинцам».

Ранее Израиль задержал сестру президента европейского государства по пути в Газу.