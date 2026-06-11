Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Израиль отказал французской журналистке во въезде за поддержку Палестины

Журналистку из Франции Фруссар не пустили в Израиль из-за позиции по Палестине
Владимир Астапкович/РИА Новости

Израильские власти не позволили французской журналистке Алис Фруссар въехать в страну из-за ее позиции по палестинскому вопросу. Об этом сообщил министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли в соцсети X.

«Я рад сообщить, что в эту самую минуту Алис Фруссар, французская журналистка, поддерживающая [радикальное палестинское движение] ХАМАС и утверждающая, что резню 7 октября нужно рассматривать «в контексте», возвращается из аэропорта Бен-Гурион в Париж», — написал он на своей странице в соцсети X.

Шикли также отметил, что ранее аналогичное решение было принято в отношении американской активистки Линды Сарсур.

«Терпение Государства Израиль по отношению к сторонникам ХАМАС и тем, кто поддерживает санкции и бойкоты в отношении Израиля, исчерпано. Счастливого пути», — подчеркнул министр.

Фруссар последние шесть лет проживала и работала в районе Иерусалима и Рамаллы, освещая палестино-израильский конфликт для нескольких французских СМИ, включая радиостанцию RFI, газету Le Figaro и телеканал TV5 Monde. Она прибыла в Израиль 11 июня для продолжения своей работы в регионе, но была остановлена на пограничном контроле. Власти Израиля сочли ее высказывания о еврейском государстве враждебными, включая ее утверждение о том, что «в секторе Газа происходит резня» и что Израиль «ведет политику апартеида по отношению к палестинцам».

Ранее Израиль задержал сестру президента европейского государства по пути в Газу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!