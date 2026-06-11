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Политика

Путину и Лаврову передали приветствие от короля Бахрейна

Глава МИД Бахрейна передал Путину и Лаврову приветствие от короля страны
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, открывая переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, передал приветствия от короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы и поздравил с приближающимся Днем России. Об этом пишет РИА Новости.

«Хотел бы передать вам самые лучшие пожелания мира и благополучия от имени Его Величества короля Бахрейна и наследного принца Сальмана <...> в ваш адрес, в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул он.

Руководитель внешнеполитического ведомства Бахрейна особо подчеркнул, что в Манаме искренне поздравляют «дружественную Россию» с наступающим государственным праздником и направляют наилучшие пожелания ее народу.

11 июня в Москве проходят переговоры между министром иностранных дел РA Сергеем Лавровым и его коллегой из Бахрейна Абдель Латифом Аз-Зайяни. Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в сентябре 2025 года в Сочи, в рамках восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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