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Политика

«Каллас — политический нежилец». В России спрогнозировали будущее Каи Каллас

Дипломат Долгов: Каллас не сохранит пост, и это уже решено
Vladislav Culiomza/Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас окончательно дискредитировала себя как профессионального политика и дипломата и вряд ли сохранит пост в случае проведения реформы дипломатической службы ЕС. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился чрезвычайный и полномочный посол России, дипломат Константин Долгов.

«Каллас — политический нежилец. Она себя скомпрометировала полностью, с ее карьерой все давно ясно. Уровень европейской дипломатии пал ниже плинтуса, но даже на этом уровне Каллас, на мой взгляд, выделяется своей абсолютной некомпетентностью», — отметил дипломат.

По мнению Долгова, замена Каллас — дело решенное, вопрос только во времени.

«Наверняка Каллас уже всем надоела, и ее хотят заменить. Это дело нехитрое. И фон дер Ляйен абсолютно точно последует вслед за Каллас. Сама по себе Каллас — фигура одиозная, это понятно многим даже в Евросоюзе. Однако политики Евросоюза не перестают удивлять и всегда готовы пробить политическое дно», — заключил посол.

Франция и Германия инициировали обсуждение возможного реформирования дипломатической службы Европейского союза, в том числе из-за недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, служба не функционирует так, как должна в современном мире. В частности, в ЕС рассматривают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в €1 млрд полномочий с целью передачи этих функций странам — членам ЕС.

Ранее российский посол рассказал, почему реформа дипслужбы ЕС не даст результата.

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