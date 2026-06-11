В Армении запретили выезд части граждан, проголосовавших на выборах

Армения запретила выезд из страны военнообязанным, прибывшим из РФ и других стран

Власти Армении начали запрещать выезд из страны военнообязанным, прибывшим в период парламентских выборов из-за рубежа. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это безнравственный, недопустимый и незаконный образ действий», — заявил политик в своем видеообращении.

Манукян напомнил, что согласно армянскому законодательству, выезд из страны может быть запрещен только гражданам, совершившим преступление, находящимся под следствием, или по тем или иным причинам имеющим ограничения. При этом, по словам депутата, по требованию военной полиции многим гражданам Армении запретили выезд из страны под предлогом 25-дневных учебных сборов.

Манукян подчеркнул, что подобные действия являются неправомерными, так как закон предусматривает заблаговременное оповещение военнообязанных о сборах.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81%. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%.

После победы на выборах фракции Пашиняна Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о предоставлении Армении финансирования в размере $25 млн, которые, как планируется, пойдут на поддержку экономической стабильности и реформ в республике.

Ранее в Армении оппозиция потребовала аннулировать итоги голосования на одном из участков.