В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства

В КПРФ предложили упростить порядок регистрации по месту жительства и разрешить гражданам России уведомлять МВД о своем месте проживания через Госуслуги. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии, письмо с соответствующим предложением было отправлено 11 июня министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

В документе отмечается, что в настоящее время процедура оформления регистрации по месту пребывания является достаточно трудоемкой, требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина.

«Для граждан России порядок регистрации по месту жительства стоит упростить, ведь в реальности он сейчас даже сложнее, чем для иностранцев. Мы предлагаем сделать так, чтобы не нужно было собирать никакие бумажки, выпрашивать согласие собственников жилья, идти в подразделение МВД или в МФЦ. Будет достаточно просто уведомить МВД о своем временном месте жительства через Госуслуги и все», — отметил депутат фракции КПРФ в Госдуме, первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

Он обратил внимание, что многие россияне вынуждены уезжать работать из своего региона в другой из-за больших различий в зарплатах.

«Вот приехал, к примеру, человек из Ярославля или Тулы работать в Москву — не навсегда, а на год или на несколько лет. Сегодня он оказывается в положении, когда практически не может не нарушать закон. Он снимает квартиру или комнату, но собственник жилья, как правило, отказывается его регистрировать в этой квартире. В результате человек годами живет под угрозой штрафа за отсутствие регистрации по временному месту жительства», — пояснил Афонин.

В КПРФ напомнили, что в соответствии с законодательством граждане России обязаны регистрироваться по месту пребывания в случае нахождения там более 90 дней со дня прибытия. За неисполнение данной обязанности предусмотрена административная ответственность.

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