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Политика

В словах Стубба нашли подтверждение того, что слова НАТО о партнерстве с РФ — «для вида»

Лавров: Финляндия без году неделя в НАТО, но Стубб говорит о сдерживании РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Финляндия вошла в состав НАТО не так давно, но четко понимает, для чего создавалась эта организация — для сдерживания сначала Советского Союза, а затем и России. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что президент Финляндии Александр Стубб в своей речи заявил, что НАТО возвращается к своим корням — «к коллективной системе сдерживания России».

«Он там без году неделя в НАТО, а уже понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потом уже РФ, что все разговоры о партнерстве — это было так, для вида», — сказал Лавров.

До этого Стубб в интервью Helsingin Sanomat отметил, что Украина нужна Европе для «сдерживания» России, поскольку после завершения СВО «угроза никуда не исчезнет», а ВСУ сейчас являются «самой большой и современной» армией на континенте. В связи с этим глава Финляндии считает, что Украину было бы выгодно принять не только в Евросоюз, но и в НАТО.

Ранее Лавров уличил Армению в наращивании сотрудничества с НАТО.

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