Страны коллективного Запада бесповоротно разрушили систему безопасности в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на заседании совета глав МИД государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.

По его словам, сегодня в европейских странах ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями.

22 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия неизменно и настойчиво выступает в пользу создания международной системы равной и неделимой безопасности, в котором не должно быть диктата и давления. Он подчеркнул, что такая система должна гарантировать мирное политико-дипломатическое решение любых споров и противоречий между странами и создавать условия «для развития взаимовыгодного сотрудничества, основанного на правовых нормах»

До этого глава МИД России заверил, что Москва не планирует первой делать шаги к эскалации в сфере контроля над вооружениями после прекращения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее Медведев предупредил о зомби-апокалипсисе из-за лабораторий США.